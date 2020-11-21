Начиная со вторника, 24 ноября, власти Сербии приняли решение ужесточить карантин. Ограничения коснутся всех развлекательных учреждений и общественного транспорта, а жителям страны запретят собираться большими группами.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Сербии.

Так, все заведения общепита, торгово-развлекательные центры и клубы должны будут закрываться не позже 18:00. Населению будет запрещено собираться в группы более пяти человек, а тех, чьи должностные обязанности это позволяют, переведут на удаленную работу.

"Правительство Республики Сербия приняло новые меры по борьбе с эпидемией, вызванной заболеванием Covid-19", - уточняют в сообщении.

Кроме того, ограничат наполняемость общественного транспорта, и все граждане будут обязаны соблюдать масочный режим и в закрытых помещениях, и на открытом воздухе.

Также введут строгий контроль соблюдения мер защиты, карантина и изоляции. Новые ограничения вводятся на 10 дней, но с возможностью продления.

Согласно данным Worldometers, в Сербии подтверждено уже 116 125 случаев заболевания Covid-19, из них 1 168 закончились летальным исходом.

Ранее мы писали, что в Бельгии ужесточение карантина привело снижению заболеваемости Covid-19 на 61%. Такой результат был достигнут всего за три недели.

Также мы писали, что в Нидерландах, из-за снижения заболеваемости коронавирусом решили ослабить карантинные меры. Развлекательным заведениям снова разрешили работать.