Алексей Кохан, победитель конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины, в своих ранних работах изображал карикатуры, "продажных бандеровцев" и воинственных американских империалистов.

Об этом сообщает историк Олег Однороженко на своей странице в Facebook.

По словам историка, карикатуры Кохана публиковались в сатирическом журнале "Перец", который выпускали в Украине еще во время СССР.

Кохан, в частности, рисовал украинского националиста, который в шапке с лентой цветов государственного флага и с чемоданом, на котором изображены свастика, герб Украины, символика дивизии СС "Галичина" и логотип "Радио Свобода", пытается продать душу черту в бабочке цвета американского флага.

Американцы на ранних карикатурах Кохана изображены алчными и воинственными.

"Небольшая подборка "ранних" проб пера Алексея Кохана на "геральдическую" тематику. Особенно прошу обратить внимание на "желто-голубую" шапку "продажного бандеровца" в карикатуре с "американским" чертом. Это та же шапка, что и на казаке в проекте 1997/2020. А трезубец на чемодане такой же, как и на проекте 1991 года. Одно слово - "твердая рука мастера". Сорок лет миновало, а стиль все тот же. Ну и советский "блат" никуда не делся", - написал Однороженко.

Напомним, организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины определил победителей. Первую премию взял Алексей Кохан. В конкурсе участвовало 112 работ.

Также "Страна" разбиралась, почему эскиз нового герба вызвал скандал. Его массово критикуют в социальных сетях.