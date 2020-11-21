Район правительственного квартала под названием "зеленая зона", расположенного в столице Афганистана, Кабуле, обстреляли из минометов. Сейчас известно о восьми погибших и десятках раненных.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как известно, в правительственном районе города расположено множество дипломатических представительств, поэтому боевики часто открывают по ним огонь. На этот раз в результате обстрелов умерло 8 человек и еще как минимум 31 получил ранения. В то же время в местной органе здравоохранения сообщают о пяти погибших и 51 раненном.

По объектам было выпущено 24 минометные мины, большая часть которых попала в жилые кварталы города. Ответственность за нападение уже взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Стоит отметить, что ранее о нападении на "зеленую зону" в Кабуле при помощи минометов сообщалось в августе этого года.

Напомним, четыре минометных снаряда разорвались в разных частях Кабула в марте, когда в президентском дворце состоялась инаугурация вновь избранного главы государства Ашрафа Гани.

Как сообщала "Страна", в одном из округов в афганской провинции Нангархар в мае произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 24 человек, а более 50 - получили ранения.