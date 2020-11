Журналист из Нидерландов взломал секретную видеоконференцию министров обороны государств-членов Евросоюза и присоединился к их видеочату.

Об этом сообщает ВВС.

"Голландскому журналисту удалось вмешаться и прервать конфиденциальную видеоконференцию министров обороны ЕС", - указано в сообщении.

Известно, что работник издания RTL Nieuws вошел в конференцию после того, как министр обороны Нидерландов случайно слил некоторые данные в своем Twitter. Сразу после присоединения журналист начал здороваться и радостно махать руками, после чего извинился, заверил, что не хотел прерывать конференцию и вышел.

Бывший председатель Лейбористской партии Нидерландов Майкл ван Гултен после этого отметил, что журналист должен быть арестован за подобные действия.

Love the Borrell sign-off. "Bye bye, thank you". After warning the journalist he may be arrested. A modern-day Michael Fagan, in Brussels. #thecrown #theeu https://t.co/R8DXgOs4N4