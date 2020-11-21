Журналист смог присоединиться к правительственной видеоконференции. Скриншот из видео

Журналист из Нидерландов взломал секретную видеоконференцию министров обороны государств-членов Евросоюза и присоединился к их видеочату. 

Об этом сообщает ВВС.

"Голландскому журналисту удалось вмешаться и прервать конфиденциальную видеоконференцию министров обороны ЕС", - указано в сообщении.

Известно, что работник издания RTL Nieuws вошел в конференцию после того, как министр обороны Нидерландов случайно слил некоторые данные в своем Twitter. Сразу после присоединения журналист начал здороваться и радостно махать руками, после чего извинился, заверил, что не хотел прерывать конференцию и вышел. 

Бывший председатель Лейбористской партии Нидерландов Майкл ван Гултен после этого отметил, что журналист должен быть арестован за подобные действия. 

Напомним, полиция Нидерландов провела допрос Виктора Геверса, который легко угадал пароль от Twitter-аккаунта президента США Дональда Трампа. Эксперт является исследователем кибербезопасности. 

Как сообщала "Страна", владелец популярной социальной сети Twitter компания TWTR.N Inc назначила одного из самых известных в мире хакеров Питера Затко по прозвищу Мадж (Mudge) главой службы безопасности. Он будет заниматься всем, что касается этой сферы - от технических ошибок до дезинформации.

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