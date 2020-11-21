На данный момент точно не известно, состоятся ли в следующем году летние олимпийские игры в Токио. Но и ВОЗ, и Международный Олимпийский комитет делают все возможное, чтобы мероприятие прошло успешно и стало символом надежды для всего мира.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус в обращении к лидерам стран на саммите G20.

"ВОЗ сотрудничает с Международным олимпийским комитетом, чтобы Олимпийские игры в следующем году в Токио были успешными и стали символом надежды для мира", - подчеркнул директор ВОЗ в своем обращении.

Напомним, ранее премьер-министр Японии и председатель Международного олимпийского комитета,согласовали даты Олимпиады-2020, которая пройдет в 2021 году. Премьер Японии выразил уверенность, что игры пройдут в следующем году, как "доказательство того, что человечество победило вирус".

Также мы писали о том, что в 2020 году первой в мире от участия в Олимпиаде отказалась Канада.