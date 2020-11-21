Министр экономики Украины Игорь Петрашко заразился коронавирусом.

Об этом сообщают источники "Страны" в Кабмине.

Игорю Петрашко 45 лет. Он возглавляет Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с 17 марта 2020 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что 14 ноября глава Минздрава Степанов заразился коронавирусом. Он продолжил работать дистанционно, находясь дома на самоизоляции.

Также "Страна" сообщала, что в субботу, 21 ноября, в Украине был зафиксирован очередной коронавирусный антирекорд. Число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 14 580 человек.

Кроме того, Минздрав показал статистику распространения коронавируса в регионах на 21 ноября. Оказалось, что больше всего новых случаев - в Киеве.