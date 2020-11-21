Компания SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с научным океанографическим спутником Sentinel-6A Michael Freilich.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

"Ракета SpaceX Falcon 9, несущая спутник Sentinel-6 Michael Freilich, стартовала с космического стартового комплекса-4 на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии сегодня, 21 ноября. Запуск был в 09:17 по тихоокеанскому стандартному времени (19:17 по Киеву - Ред.)", - указано в сообщении.

Уточняется, что на орбиту ракета попадет через 53 минуты после запуска и окажется на высоте 1,3 тысячи километров.

Стоит отметить, что данный запуск - результат совместной работы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA). При помощи спутника ученые планируют отслеживать изменения в атмосфере планеты в связи с глобальным потеплением, а также подтопления береговых линий.

Аппарат присоединится к действующей американо-европейской спутниковой орбитальной группировки Copernicus по мониторингу окружающей среды.

Также сообщается, что первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 приводнилась на базе Ванденберг через 8 минут 20 секунд после запуска.

Напомним, американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Как сообщала "Страна", марсоход NASA "Perseverance" ("Настойчивость"), который преодолел уже больше половины расстояния до Красной планеты, прислал на Землю аудиозапись работы своих механизмов.