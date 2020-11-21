На большей части территории Украины в воскресенье, 22 ноября, ожидается морозная погода, а в некоторых регионах выпадет мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу, на большей части территории Украины погоды будет сухая с переменной облачностью, а в Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидается мокрый снег.

Синоптики прогнозируют на дорогах гололедицу, особенно в утреннее время, однако жителям южных регионов это не грозит. Температура на юге и западе страны днем будет достигать от +3 до +5 градусов, ночью - от -1 до -3.

На востоке в дневное время ожидается от -1 до +1 градуса, а ночью от -1 до -3..

В Киеве осадков не ожидается, температура днем составит +1...+3 градуса, ночью - 0...-2.

Напомним, в субботу и воскресенье, 21-22 ноября, в большинстве областей Украины сохраняется морозная погода. На западе и севере может быть сильный ветер.

Как сообщала "Страна", первый день снега в Киеве привел к ровно сотне аварий в городе.