В субботу, 21 ноября, в Париже проходит митинг против законопроекта "О глобальной безопасности", предусматривающий запрет для журналистов снимать сотрудников полиции. Правоохранители применили водометы, чтобы разогнать протестующих.

Об этом пишет ТАСС.

Так, депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) поддержали в пятницу в первом чтении статью законопроекта "О глобальной безопасности". Данный законопроект запрещает журналистам снимать на видео или фотографировать сотрудников французской полиции. По мнению местных СМИ, это может нанести ущерб свободе слова.

Против этого законопроекта сотни граждан вышли на манифест в Париже и других городах страны.

Сообщается, что участники демонстрации в Париже начали жечь костры и бросать петарды и бутылки в полицейских на площади Трокадеро. После чего полиция применила водометы и другие специальные средства, включая газовые баллончики.

Напомним, ранее в Париже полиция уже применяла водометы и слезоточивый газ против протестующих против указанного законопроекта.

Ранее сообщалось, что 18 ноября в Берлине применили водомет на митинге против карантина.