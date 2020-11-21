В интернете набирает популярность ролик про русскую киберпанкферму. Скриншот из видео

В сети набирает популярность уже ставшее вирусным видео под названием "Русская киберпанкферма. Russian Cybervillage", в котором в ироничной форме описывается колонизация русскими Марса. 

Ролик опубликован на YouTube-канале Birchpunk.

Так, ролик подается в виде хроники жизни русского крестьянина, который занимается привычными хозяйственными делами, однако в этом ему активно помогают роботы от компании "Ижевск Dynamics Корпорейшн", антигравитационный микроавтобус и коровы со штрих-кодом. 

Россия будущего. Скриншот из видео

Россия будущего. Скриншот из видео

В селе имеется уличный туалет с "черной дырой" вместо выгребной ямы, голубей заменяют квадрокоптеры. 

Сам ролик сопровождается песней про роботов ("полетели коптеры, полетели сизые"), спетую на мотив известной русской народной мелодии. 

Россия будущего. Скриншот из видео

Россия будущего. Скриншот из видео

В конце же становится понятно, что деревня эта находится на Марсе. "Russian Mars Colonization Program", - появляется надпись на видео.

За пару дней ролик набрал более 100 тысяч просмотров и продолжает разлетаться по сети. 

 

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