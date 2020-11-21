В сети набирает популярность уже ставшее вирусным видео под названием "Русская киберпанкферма. Russian Cybervillage", в котором в ироничной форме описывается колонизация русскими Марса.

Ролик опубликован на YouTube-канале Birchpunk.

Так, ролик подается в виде хроники жизни русского крестьянина, который занимается привычными хозяйственными делами, однако в этом ему активно помогают роботы от компании "Ижевск Dynamics Корпорейшн", антигравитационный микроавтобус и коровы со штрих-кодом.

В селе имеется уличный туалет с "черной дырой" вместо выгребной ямы, голубей заменяют квадрокоптеры.

Сам ролик сопровождается песней про роботов ("полетели коптеры, полетели сизые"), спетую на мотив известной русской народной мелодии.

В конце же становится понятно, что деревня эта находится на Марсе. "Russian Mars Colonization Program", - появляется надпись на видео.

За пару дней ролик набрал более 100 тысяч просмотров и продолжает разлетаться по сети.