Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая вакцина от коронавируса будет доступна по всему миру и должна справедливо распределяться.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на обращение Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам саммита G20 в режиме видеоконференции.

"В период пандемии мир и развитые страны не смогли продемонстрировать необходимую солидарность и взаимопомощь. До сегодняшнего дня Турция оказала безвозмездную помощь 15 странам-членам G20", - сказал также Эрдоган.

Поэтому страны G20 должны "подготовить и задействовать механизмы", которые помогут обеспечить равноправный доступ к вакцине для всех.

Напомним, власти Турции приняли решение ужесточить масочный режим из-за пандемии коронавируса.

Как сообщала "Страна", Украина хочет купить вакцину от коронавируса почти для половины населения.