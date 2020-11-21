В департаменте киберполиции Украины рассказали об обстоятельствах увольнения с должности его замглавы, мужа генпрокурора Ирины Венедиктовой Дениса Колесника и восстановления его на службе через 10 дней. Получение Колесником разовой финансовой помощи и других выплат в размере 774 тысяч гривен правоохранители не комментировали.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на данные представителей департамента.

Так, после увольнения Колесника неоднократно видели на месте бывшей работы. В департаменте это объяснили тем, что полицейский при увольнении должен сдать имеющуюся служебную документацию, специальные средства, оружие, материальные ценности, закрепленные за полицейским, не позднее чем через месяц со дня получения выписки из приказа.

Также в департаменте сообщили, что Колесника уволили со службы в Нацполиции 30 сентября "в связи с сокращением занимаемой должности, а также в связи с имеющейся выслугой более 25 лет для назначения пенсии", уже 1 октября на его должность объявили конкурс, в котором победил сам Колесник.

Кроме того, в департаменте сообщили, что должность, которую занимал Колесник, перевели в категорию государственного служащего "с целью приближения подразделений киберполиции к общественности" и "ухода от стереотипа карательной функции полиции". По этой категории его и приняли обратно на работу.

Напомним, 16 ноября стало известно, что Денис Колесник увольнялся с должности заместителя департамента киберполиции. При этом при увольнении он воспользовался получением разовой финансовой помощи и других выплат на сумму приблизительно в 770 тысяч гривен. А спустя 10 дней снова восстановился на службе.

Также мы писали, что генпрокурор Ирина Венедиктова в октябре заработала 108 000 гривен.