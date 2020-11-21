В Харькове мужчина бил окна в здании ХОГА. Скриншот из видео

Вечером в субботу, 21 ноября, неизвестный с криками "Аллах акбар" разбил окно в здании областной администрации в Харькове. После этого его задержала полиция. 

Об этом сообщает Telegram-канал "Труха Харьков". 

"Только что неадекват, под крики "Аллах акбар", труханул окна ХОГА. Его догнали и задержали шесть полицейских", - указано в сообщении. 

На ролике видно, как парень с криками несколько раз подряд пытается разбить стекло в разных дверях Харьковской областной государственной администрации тяжелым предметом. При этом одно из стекол уже повреждено.

Напомним, 16 ноября в Киеве заминировали здание Киевской городской государственной администрации. Из здания эвакуировали 1350 человек. 

Как сообщала "Страна", недавно на детской площадке в Харькове мужчина взорвал гранату.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.