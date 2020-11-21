Несмотря на то, что сегодня, 21 ноября, - седьмая годовщина Евромайдана, и украинцы отмечают День достоинства и свободы, в топ-запросах Google этой темы нет.

Так, в трендах за сутки на первом месте футбольные матчи, церковные праздники и карантин, а Революцией Достоинства массово жители страны не интересуются.

Напомним, "Страна" писала о том, как сегодня планировали отмечать День достоинства и свободы в Киеве.

Также мы сообщали, что седьмая годовщина Евромайдана стала, пожалуй, одной из наиболее скромных в смысле празднования. Одной из самых масштабных акций должен был стать автопробег к Феофании, анонсированный близким к Порошенко Движением сопротивления капитуляции. Впрочем, на него пришло около 70 человек. "Страна" разбиралась, почему так мало людей поехало "закапывать Зеленского" на седьмую годовщину Майдана.