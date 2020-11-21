Седьмая годовщина Евромайдана стала, пожалуй, одной из наиболее скромных в смысле празднования. Хотя шума накануне было очень много.

Сначала пара десятков человек вышли на главную площадь страны - это были сторонники ОУН Коханивского. Полчаса поговорив о том, что будет третий Майдан, они возложили цветы на аллее Небесной сотни - и разошлись.

Более масштабной обещала стать акция близкого к Порошенко "РОК" - Движения сопротивления капитуляции. Прошлой осенью его митинги собирали по несколько тысяч участников, недовольных разведением войск на Донбассе.

Однако сегодня на заявленный автопробег к больнице, где лечится Владимир Зеленский, пришло человек 70. И это при том, что в нем приняли участие сразу несколько организаций - от "Демсокиры" до "Нацкорпуса".

Прямо скажем, Facebook-постов на тему седьмой годовщины было больше, чем людей на этих двух митингах. Туда не пришел ни один действующий чиновник или депутат. Включая партии, которые разделяют заявленные антикапитулянтами тезисы. Например, "Европейскую солидарность" или "Голос".

И это вроде как странно - поскольку и парламентские силы, и националисты обычно не упускают возможности попиариться на громких памятных датах новейшей истории. Так, массовые шествия мы видим на такие далеко не всенародные даты, как день рождения Бандеры или годовщина создания УПА.

А в случае с Евромайданом мы видим почти полное отсутствие уличной активности (если не считать выхода для возложения цветов). Что с одной стороны объясняется карантином выходного дня. А с другой - невысокой популярностью "Дня свободы и достоинства" в народе.

Собственно, даже автопробег "антикапитулянтов" в Феофанию был не столько в память Майдана, сколько против Зеленского. На митинге у проходной больницы (дальше "активистов" не впустили) они грозили президенту, что он не доедет даже в Ростов, поскольку скорее всего в тюрьму сядет раньше.

Под конец зеленый плакат с надписью "Зе" завалили землей и кусками асфальта. Эта мистерия знаменовала, что президента "закатали в асфальт", которым покрывали дороги за счет коронавирусного фонда. После чего все закончилось.

Интересно, что кворума на это мероприятие не помогла собрать даже "зрада", которую накануне увидели противники Зеленского: обысков музея Майдана и вручение повесток Парубию, Турчинову и другим лидерам протестов 2013-2014 годов.

Повлияло и неоднозначное отношение к акции и лично к Порошенко и многих майдановских деятелей, часть из которых сейчас ориентируется на Зеленского (например, Сергея Лещенко). Они продвигали линию, что Порошенко пытается "рейдернуть" идеи Майдана, а сам фактически их предавал во времена своего правления.

В целом акция завершилась полным пшиком, еще раз показав крайне низкий уровень "майдановских" настроений в обществе.

Выходит, у президента зря старались и оправдывались, осуждая обыски и отменяя допросы после возмущений националистов.

На улицы все равно вышло мизерное число людей.