Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на саммите Большой двадцати (G20) выступил с предложением создать международный механизм взаимного признания кода здоровья.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайское телевидение.

Так, китайский лидер предлагает создать персональный QR-код, который будет показывать наличие коронавируса в организме человека. Он надеется, что к предложенному им механизму признания кода здоровья присоединится как можно больше стран.

"Китайская сторона предлагает создать международный механизм взаимного признания кода здоровья, который будет реализован с помощью QR-кода и будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса", - сказал Си Цзиньпин.

При этом в Китае такая система в формате QR-кодов работает с весны. Код содержит данные о тестах и о том, какие районы посещал человек. В зависимости от эпидемситуации в этих местах коду присваивается определенный цвет (зеленый, оранжевый и красный). Проход в различные учреждения возможен, если "код здоровья" зеленый.

Напомним, Китай анонсировал готовность своей вакцины от коронавируса уже в ноябре этого года. Четыре китайские вакцины сейчас находятся на завершающей стадии клинических испытаний, а три из них уже были предложены в рамках программы экстренного использования.

Также сообщалось, что в Китае обнаружили коронавирус на упаковке замороженной трески. В китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний предупредили, что контакт с живым вирусом на упаковке может привести к заражению человека.