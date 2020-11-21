Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 21 ноября в некоторых регионах Украины ситуация с наличием свободных коек с доступом к кислороду в больницах для пациентов с коронавирусом достаточно напряженная. Речь идет, например, о Киеве и Харьковской области.

Об этом Степанов заявил во время онлайн-брифинга, видео обнародовано на его странице в Facebook.

Так, по словам министра, всего в Украине более 11 000 свободных коек в больницах, которые обеспечены кислородом и готовы к приему пациентов с Covid-19. Но в разных регионах количество свободных мест и кислорода в больницах разное.

"Ситуация отличается от региона к региону. Есть регионы, где количество свободных коек очень велико - это Днепропетровская и Херсонская области, например. А есть регионы, где ситуация у нас достаточно напряженная - это город Киев, Харьковская область. Мы эту ситуация исправляем, исправляем в том числе за счет быстрого обеспечения кислородом этих коек", - отметил степанов.

Также он добавил, что каждая больница сама подает информацию о количестве заболевших и свободных местах. Всего госпиталей, которые принимают пациентов с Covid-19, в Украине уже больше 470.

Ранее Максим Степанов рассказал, когда украинцы увидят эффект от "карантина выходного дня". По его словам, результат будет заметен не раньше, чем через пару недель.

Также сообщалось, что в Украине планируют закупить вакцину практически для половины населения страны. На это заложено 2,6 млрд грн в украинском бюджете на 2021 год.