Представители США имеют контакты с фирмами, которые причастны к строительству проекта "Северный поток-2", предупреждая их об угрозе санкций.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на неназванного представителя правительства Соединенных Штатов.

"США не хотят, чтобы пришлось вводить санкции против европейских компаний. Мы совершаем эти звонки, чтобы их предупредить и дать время для выхода [из проекта]", - приводит DPA слова спикера. - "Этого трубопровода не будет".

Издание не уточняет от чьего лица ведутся контакты и с какими именно компаниями.

Ранее уже сообщалось о том, что США угрожают санкциями фирмам, причастным к проекту. В августе стало известно о письме, в котором американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили последствиями оператору германского порта Мукран - компании Faehrhafen Sassnitz GmbH, если она не прекратит использовать гавань в качестве логистической базы для "Северного потока-2".

В то же время Германия неоднократно заявляла, что экстерриториальные санкции США незаконны. "Северный поток - 2" правительство ФРГ считает экономическим проектом, одновременно с этим требует, чтобы роль транзитера российского газа сохраняла Украина. Глава комитета парламента Германии по вопросам экономики и энергетики сравнивал действия США с "методами мафии". Он уверен в том, что США попросту сами хотят продавать свой газ в Европе.