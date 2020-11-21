В Винницкой области в результате ДТП с двумя автомобилями погибла работница суда и еще трое человек получили травмы. Их госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в регионе.

"20 ноября на автодороге Хмельник - Новая-Ушица столкнулись два автомобиля "ВАЗ 212" и Volkswagen Caddy. В результате аварии на месте происшествия погибла 27-летняя водитель "ВАЗа", работница районного суда", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 27-летний водитель авто "ВАЗ 2112" выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Caddy.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили двое пассажиров "ВАЗа": 23-летняя работница барского суда и 45-летний работник районной прокуратуры, а также беременная 28-летняя пассажирка иномарки. Все они каретой скорой помощи госпитализированы в больницу. Водитель "ВАЗа" от полученных повреждений погибла на месте происшествия.

Также в полиции добавили, что окончательные причины ДТП будут установлены после проведения ряда экспертиз.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее муж спикера Нацполиции Волынской области застрелился после совершения смертельного ДТП.

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