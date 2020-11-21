Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о планах правительства по введению более жесткого карантина в стране.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 21 ноября.

По его словам, пока карантин "выходного дня" остается разумной альтернативой полному локдауну.

"Минувшие выходные показали, что люди ограничили свою мобильность, больше всего со времени весеннего карантина. Это значит, что уменьшились долговременные контакты между различными социальными группами. Соответственно меньше шансов, что здоровые люди подхватили вирус. Поэтому, эти и следующие выходные будет действовать карантин выходного дня. После этого мы можем оценить его результат. Мы видим этот результат в выходе на плато по количеству заболевших", - написал Шмыгаль.

В то же время он подтвердил, что правительство разрабатывает план Б, если не сработает карантин "выходного дня".

"Мы начали публичное обсуждение этого плана, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса. Поэтому на этой неделе мы дважды встречались с городскими головами. Состоялась встреча с Советом Церквей. Встреча и обсуждение с бизнесом. Для городских голов рассылается опрос относительно того, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными. Какие ограничения для каких мест скопления людей лучше всего применить", - заявил премьер.

По его словам идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами и анализируется ситуация по каждому региону.

"Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: ни одной даты по введению более жесткого карантина сейчас нет", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, последнее время все чаще появляется информация, что в Украине власти собираются ввести жесткий карантин в декабре. "Страна" разобралась введут ли в Украине тотальный локдаун в декабре и январе.

Ранее министр здравоохранения Степанов на 10 тысяч повысил планку заболеваемости Covid-19, при которой в Украине объявят локдаун.