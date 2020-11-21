В субботу, 21 ноября, в День достоинства и свободы сторонники Евромайдана устроили флешмоб в Facebook, поместив на свои аватарки надпись -"Участник государственного переворота".

Такие наклейки поставили себе на аватарки советник Авакова Зорян Шкиряк, нардеп Николай Княжицкий, телеведущая Янина Соколова, политтехнолог Виктор Уколов и другие.

Таким образом они реагируют на уголовное дело по организации госпереворота в 2013-2014 годах, по которому на допрос ГБР вызвало Парубия и других вождей Майдана (правда, потом ГБР вызывать на допрос их передумала).

Отметим, что такие наклейки вешают на себя преимущественно сторонники Порошенко. В то время как другие майдановцы, ориентированные на Зеленского, их за это критикуют.

Напомним, сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы - на седьмую годовщину Евромайдана. Мы подробно писали, как сегодня будут отмечать этот день.

Как сообщалось, ранее президент Зеленский уже поздравил украинцев с днем начала Евромайдана. Затем с поздравлениями выступил и премьер Шмыгаль.