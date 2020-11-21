В Житомире в одной из амбулаторных больниц пациент напал на врача после того, как тот отказал ему в подписании декларации.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

"Инцидент произошел 19 ноября в Центре первичной медицинской помощи. Местный житель, 1970 года рождения, находясь в кабинете семейного врача и получив отказ в подписании с ним декларации, учинил словесный конфликт и хулиганские действия в отношении врача и медицинской сестры, причинив им телесные повреждения. После этого инцидента врачу понадобилась медицинская помощь, в связи с чем ее госпитализировали в одно из медицинских учреждений города", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, в комментарии УНИАН заместитель мэра Житомира Мария Мисюрова сообщила, что у семейного врача диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

"Действительно, пациент, у которого не было декларации с семейным врачом, после безосновательных обвинений в отношении лечения напал на медика и устроил драку. У семейного врача диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы, степень тяжести телесных повреждений определит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время 35-летняя женщина находится на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений города", - отметила Мисюрова.

Напомним, недавно экс-глава КГГА Бондаренко рассказал, как на него напал врач-атошник после требования говорить на украинском.

Также сообщалось, что немецкого врача подозревают в убийстве пациентов с Covid-19.