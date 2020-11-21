Спасатели нашли тело четвертого шахтера, который пропал без вести после пожара на шахте имени А. Скочинского в Донецке.

Об этом заявили в так называемом "МЧС ДНР".

Таким образом, были обнаружены и подняты на поверхность все тела погибших в результате аварии на шахте.

Первый горняк был найден ночью 20 ноября. В тот же день в неподдерживаемой части конвейерного штрека 5-й западной лавы западной панели обнаружены тела еще троих горняков. Все тела подняты на поверхность.

Сейчас на шахте продолжают ликвидироваться последствия аварии.

Напомним, утром 17 ноября на шахте имени Скочинского случился пожар. На момент происшествия под землей находились 26 рабочих, 22 из них были эвакуированы. Четверо горняков пропали без вести. Установить их местонахождение не удавалось почти трое суток. Поисковые работы временно приостановили из-за угрозы взрыва газа в выработках. Вечером 19 ноября поисковая операция была возобновлена.