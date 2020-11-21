Шмыгаль поздравил украинцев с началом Евромайдана. Фото
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в субботу, 21 ноября, почтил память погибших героев Евромайдана, возложив цветы на аллее памяти Небесной сотни.
Об этом передает Telegram-канал чиновника.
"Сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Жить достойно и выбирать свое будущее - неотъемлемое право каждого из нас. Я уверен, что это единство всегда будет одним из ключевых двигателей развития украинского государства", - заявил премьер.
Также Шмыгаль сказал, что склоняет голову перед жертвами событий на Евромайдане, а также поблагодарил граждан за мужество и патриотизм.
Шмыгаль возложил цветы к памятнику жертв Небесной сотни. Фото: telegram/Денис Шмыгаль
Напомним, до этого с седьмой годовщиной событий на Евромайдане украинцев поздравила и.о. посла США в Украине.
Также "Страна" рассказывала об обращении к украинцам президента страны Владимир Зеленского по случаю годовщины Евромайдана.