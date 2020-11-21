Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в субботу, 21 ноября, почтил память погибших героев Евромайдана, возложив цветы на аллее памяти Небесной сотни.

Об этом передает Telegram-канал чиновника.

"Сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Жить достойно и выбирать свое будущее - неотъемлемое право каждого из нас. Я уверен, что это единство всегда будет одним из ключевых двигателей развития украинского государства", - заявил премьер.

Также Шмыгаль сказал, что склоняет голову перед жертвами событий на Евромайдане, а также поблагодарил граждан за мужество и патриотизм.

Шмыгаль возложил цветы к памятнику жертв Небесной сотни. Фото: telegram/Денис Шмыгаль

Напомним, до этого с седьмой годовщиной событий на Евромайдане украинцев поздравила и.о. посла США в Украине.

Также "Страна" рассказывала об обращении к украинцам президента страны Владимир Зеленского по случаю годовщины Евромайдана.