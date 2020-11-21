В центре Еревана в субботу, 21 ноября, армянская оппозиция проводит митинг с требованием отставки премьера Никола Пашиняна.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Как отмечается, на площади собрались несколько сотен человек, которые критикуют решение Пашиняна по Нагорному Карабаху и обвиняют его в "предательстве национальных интересов".

Напомним, с 10 ноября в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра после принятия им совместно с РФ и Азербайджаном заявления о прекращении огня и вводе миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче азербайджанцам ряда территорий в регионе.

В то же время парламентской оппозиции пока не удалось добиться проведения заседания парламента, чтобы заявить о недоверии премьеру.