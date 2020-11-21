Украинские пограничники задержали фуру, которая по документам переправляла из Беларуси в нашу страну партию селедки. Однако на самом деле там оказались сигареты.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Только что в пункте пропуска "Дольск" в грузовике VOLVO, который следовал на въезд в Украину из Беларуси, пограничники Луцкого отряда обнаружили крупную партию сигарет", - говорится в сообщении.

Из Беларуси в Украину пытались провести партию сигарет. Фото: dpsu.gov.ua

Уточняется, что по документам дальнобойщик перевозил селедку, но осмотрев кузов, пограничники выявили, что уже первый ряд оказался с табачными изделиями. Сейчас идет выгрузка обнаруженного товара вместе с таможенниками. После этого будет озвучено количество и приблизительная стоимость изъятого.

Пограничники предупредили попытку ввести в Украину из Беларуси партию сигарет. Видео: YouTube/ДПСУ

Напомним, пограничники задержали преступника с удостоверением дипломата, который пытался через украинский пункт пропуска провезти в Венгрию 183 500 пачек сигарет без акцизных марок.

Ранее мы писали, что на Закарпатье пограничник помогал перебрасывать контрабандные сигареты катапультой через границу.