Полиция открыла 1 154 уголовных производств с начала избирательной кампании (с 5 сентября по 21 ноября) на местных выборах в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1 154 уголовных производствах: 737 - открыты по фактам нарушения избирательного законодательства, 417 - связаны с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за время избирательной кампании в целом поступило 16 664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Полиция составила 2 480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Напомним, местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Повторное голосование в семи городах прошло 15 ноября, а также назначено на 22 ноября (11 городов).

Ранее сообщалось, что в четырех областях Украины пройдут повторные местные выборы. Они состоятся уже в 2021 году.