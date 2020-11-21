Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что ковид-скептиков становится все меньше, а результат от карантина выходного дня будет заметен не раньше, чем через две недели.

Соответствующее видеообращение чиновник опубликовал у себя в Facebook.

"У нас Covid-19 развивается бешеными темпами. Сегодня очередной антирекорд - мы уже приближаемся к 15 тысячам больных в сутки. Ковид-скептиков становится все меньше. Ковид уже подобрался к их семьям, к их друзьям. И это уже все чувствуют", - сказал он.

В то же время Степанов рассказал, что единственным методом борьбы с коронавирусом является выполнение противоэпидемических правил.

"Все противоэпидемические мероприятия разработаны профессионалами - лучшими эпидемиологами нашей страны. Их осталось немного. Сейчас ковид показал, что они нам очень нужны и надо учить новых эпидемиологов. Поэтому, сегодня у нас с 00.00 часов действует карантинное ограничение - это уже второй уик-энд оно будет действовать", - рассказал он.

Кроме того, Степанов рассказал, когда стоит ожидать результата от карантина выходного дня.

"Результат мы ждем минимум через две недели после действительно проведения карантина выходного дня, после соблюдения всех установленных ограничений. Все ограничения - это жизненная необходимость", - уточнил он.

Напомним, сегодня в Украине подтвердились 14 580 новых случаев заражения коронавирусом. Позже Минздрав показал карту распространения болезни по регионам.

Также "Страна" писала, что в Киеве за последние 24 часа подтвердились 1 213 новых случаев заболевания Сovid-19.