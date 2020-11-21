Глава Киевской городской прокуратуры Олег Кипер заявил, что у правоохранителей есть обоснованные основания полагать, что средства, которые были выделены на строительство Мемориала Революции Достоинства, разворовали.

Его слова в субботу передает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Украинское общество заинтересовано в достройке Музея Революции Достоинства, поэтому мы никому не позволим разворовывать бюджетные средства и манипулировать на памяти героев", - заявил прокурор.

По словам Кипера, в декабре 2018 года для реконструкции и строительства Музея Революции были выделены средства в сумме около 148 млн гривен. Аванс в размере 80% на фирму-подрядчика был перечислен немедленно - 111 млн гривен.

Срок строительства истекал в августе 2019 года, однако строительные работы так и не были начаты. Поэтому в июле 2020 года правоохранители открыли уголовное дело, в рамках которого проверялось использование бюджетных средств, выделенных на строительство музея.

По данным аудиторской службы, на счетах генерального подрядчика на тот момент сохранялось около 10 млн гривен. Поэтому появились основания считать, что выделенные средства были разворованы.

После получения постановления следственного судьи 13 ноября правоохранительные органы провели ряд следственных действий, в том числе обыски, а именно в Музее Революции и у генерального подрядчика, чтобы установить и изъять все необходимые документы для проведения соответствующих экспертиз, которые назначены в рамках уголовного производства.

Напомним, 19 ноября в музей Революции Достоинства, который находится в Киеве, пришли с обысками сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.

Подробнее об этом деле можно прочитать в нашем материале.

Также сообщалось, что у Зеленского раскритиковали обыски в Музее "революции достоинства" накануне ее годовщины.