Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном заявил, что в Нагорный Карабах уже вернулось около 7 000 беженцев.

Слова главы минобороны РФ приводят "РИА Новости".

"Вы знаете, что мы обеспечили безопасные коридоры по дороге в Степанакерт. Мы обеспечили провоз всех колонн с беженцами, занимаемся восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом. На сегодня уже почти 7 000 граждан вернулись", - сказал он.

В то же время Шойгу подчеркнул, что работы по возвращению беженцев на территорию Карабаха продолжаются.

Напомним, сегодня, 21 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу, вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыли на переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее "Страна" сообщала, что Азербайджан назвал подпись Путина гарантией необратимости договоренностей по Карабаху.