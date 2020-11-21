В субботу, 21 ноября, временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин обратилась к гражданам нашей страны и поздравила их с седьмой годовщиной начала событий на Евромайдане.

Соответствующий пост был опубликован на странице посольства в Facebook.

В самом обращении Квин рассказала, что благодаря Евромайдану, Украину "вывели на путь реформ".

"7 лет назад украинцы собрались на площади с требованиями к своему правительству услышать их голос и продолжить евроатлантическую интеграцию Украины. Эти действия вывели государство на путь реформ, на котором было сделано нелегкое продвижение. Новые институты направлены на уменьшение коррупции и углубление партнерских отношений с НАТО и ЕС, стабильная банковская и энергетическая отрасли были бы невозможным без Евромайдана", - рассказала она.

В тоже время Кристин Квин считает, что для того, чтоб идеалы революции были воплощены в жизнь нужно укреплять институты, борющиеся "с коррумпированными кругами", которые подкупают судей и нардепов.

Напомним, перед этим с седьмой годовщиной Евромайдана украинцев поздравил президент страны Владимир Зеленский.

Ранее "Страна" рассказывала, сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы - на седьмую годовщину Евромайдана.