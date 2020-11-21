Президент России Владимир Путин продлил еще на год действие продовольственного эмбарго в отношении товаров из стран, которые поддержали антироссийские санкции.

Об этом говорится в указе президента "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ", размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, Россия ввела продовольственное эмбарго 6 августа 2014 года против стран, которые объявили или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Запрет вводился на один год, но затем продлевался неоднократно. Первоначально под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.

С 6 августа 2015 года, в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года), продукция из "санкционных" стран подлежит уничтожению.

Кроме того, вводится порядок, в соответствии с которым транзит продукции из санкционных стран возможен только при использовании пломб ГЛОНАСС и учетных талонов у водителей.

Напомни, ранее Британия наложила эмбарго на поставки любого подводного оборудования в Россию.

Также мы писали, что Украина продлила действие эмбарго на российские товары.