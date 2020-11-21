В Вооруженных Силах Украины по состоянию на субботу, 21 ноября, коронавирусной болезнью заражены 2 757 человек. За минувшие сутки зарегистрировали 264 новых случая.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 264 новых случая заболевания острой респираторной болезни Covid-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 41 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 6 096 человек, летальных случаев - 25. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 393 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 68 человек.

Напомним, сегодня в Украине снова антирекорд. Число зараженных коронавирусом в стране выросло на 14 580 человек.

Также мы писали, что Минздрав показал статистику распространения коронавируса в регионах на 21 ноября.