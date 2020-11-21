Зеленский объявил конкурс для молодежи. Награда - встреча с гарантом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал молодежь принять участие во флешмобе UkraineNow, победители которого могут рассчитывать на личную встречу с гарантом.
Об этом он написал у себя на странице в Telegram.
"Пересмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, рожденных в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во флешмобе могут принять участие все желающие граждане Украины возрастом до 30 лет.
"С десятью победителями увидимся на День Независимости, в 30-ю годовщину Украины", - пообещал президент.
Обратим внимание, что для участия во флешмобе необходимо записать ролик продолжительностью до одной минуты, в ходе которого поделиться своими успехами и показать, что значит "для тебя быть украинцем и как ты меняешь жизнь к лучшему".
Отправить ролики можно до 1 марта 2021 года. Жюри выберет десять победителей, которые получат возможность встретится и лично пообщаться с президентом в день 30-й годовщины Независимости Украины.
Напомним, сегодня же президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам по случаю 7-й годовщины начала Евромайдана.