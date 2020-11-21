Одержавший победу на выборах президента США Джо Байден уже на следующей неделе может назвать имя своего госсекретаря.

Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, фаворитом на эту должность считается Тони Блинкен, который занимал пост заместителя госсекретаря при Бараке Обаме.

Кроме того, потенциальными кандидатами являются сенаторы Крис Кус и Крис Мерфи, бывший первый замгоссекретаря и посол в России Уильям Бернс и бывший советник Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Напомним, по предварительным данным, господин Байден победил на президентских выборах в США 3 ноября, но официальные итоги еще не объявлены.

Ранее сообщалось, что Байден начал назначать ключевых чиновников переходной администрации.