Ученые из немецкого Института вирусологии Университетской клиники города Эссена заявили, что чай на основе шалфея и периллы (буролистка - Ред.) подавляет активность коронавируса.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Так, во время приготовления напитков ученые сперва доводили их до кипения, после чего давали медленно остыть и настояться на протяжении двух часов при температуре в 60 градусов. Это давало максимальное насыщение чая травяными компонентами.

Результаты показали, что для значительного подавления коронавирусной инфекции хватает даже 30 минут воздействия шалфея и периллы. Уточняется однако, что речь идет не об общем противовирусном эффекте, поскольку с вирусом герпеса такого эффекта достичь не удалось.

Данное средство можно использовать как профилактическое средство против Сovid-19. Но данные результаты еще будут оцениваться другими учеными.

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