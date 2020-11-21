Немецкие ученые назвали напиток, который подавляет активность коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии Университетской клиники города Эссена заявили, что чай на основе шалфея и периллы (буролистка - Ред.) подавляет активность коронавируса.
Об этом сообщают "РИА Новости".
Так, во время приготовления напитков ученые сперва доводили их до кипения, после чего давали медленно остыть и настояться на протяжении двух часов при температуре в 60 градусов. Это давало максимальное насыщение чая травяными компонентами.
Результаты показали, что для значительного подавления коронавирусной инфекции хватает даже 30 минут воздействия шалфея и периллы. Уточняется однако, что речь идет не об общем противовирусном эффекте, поскольку с вирусом герпеса такого эффекта достичь не удалось.
Данное средство можно использовать как профилактическое средство против Сovid-19. Но данные результаты еще будут оцениваться другими учеными.
Ранее "Страна" приводила рекомендации ООН по поводу того, как беременным защититься от коронавируса и что делать, если им заразились.
Мы также рассказывали о случае в Днепре, где больная ковидом женщина потеряла двойню.