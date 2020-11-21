Мадридские власти решили закрыть столицу Испании на въезд и выезд до 14 декабря.

Об этом пишет "Xinhua" со ссылкой на решение властей.

Так, столица будет закрыта по периметру с 4 по 14 декабря. Эта мера принята, чтобы остановить распространение коронавируса в самом городе и миграцию из него в течение долгих выходных с 5 по 8 декабря.

"Мы хотим, чтобы по мере приближения Рождества все было как можно лучше", - сказал заместитель начальника здравоохранения Мадридского региона Антонио Сапатеро.

Кроме того, в Мадриде продолжат комендантский час, который будет действовать с 00:00 до 06:00.

На сегодняшний день в Испании зафиксировали 1 589 219 случаев инфицирования Covid-19. С начала пандемии в стране от осложнений, вызванных Covid-19, скончались 42 619 пациентов.

Ранее сообщалось, украинцам с правом на въезд в ЕС откроют Испанию с 23 ноября. Названы условия для визита в страну.

Также мы писали, что в Париже с января начнут массовую вакцинацию от коронавируса. Прививки сделают 30-40% населения.