В российском Приморье уже несколько дней бушует стихия: на регион обрушился тайфун с ледяным дождем. Водители с трудом могут очистить машины от снега, а спасатели пытаются восстановить электроснабжение во Владивостоке и прилегающих районах.

Фото опубликовал Телеграм-канал "Подъем".

Как отмечается, из-за ледяного дождя и сильного ветра в одном из районов вели режим ЧС. Более 68 тысяч человек остались без света после того, как упали высоковольтные ЛЭП. Ремонт на линии обещают закончить к понедельнику.

Также местные власти закрыли проезд по мосту на остров Русский.

"Из-за прошедшего циклона на Русском мосту обледенели ванты. Наледь и сосульки падают на проезжую часть, поэтому есть угроза причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан в случае их падения на автомобили. В этой связи было принято решение закрыть мост для движения транспорта", - заявили спасатели.

В скором времени желающих выехать оттуда будут перевозить паромом. Власти будут менять кожух на одной из обледеневших вант.

Напомним, недавно Филиппины накрыл мощный тайфун "Гони", из-за которого эвакуировали более миллиона человек.

Также сообщалось, что более 1,6 жителей Японии должны эвакуироваться из-за мощнейшего тайфуна "Хайшен".