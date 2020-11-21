Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что уже некоторое время является внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака. И что это значит? Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: Covid, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои знания будут полезны высшему руководству Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году на тот момент министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что за годы независимости у Украины украли половину сельхозземель.

Также "Страна" приводила слова главы Офиса президента Андрея Ермака о том, как у него протекает коронавирус.