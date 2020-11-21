Министр обороны России Сергей Шойгу, вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыли на переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Так, Шойгу на встрече с Пашиняном заявил о том, что ожидается большая работа по установлению мира в Нагорном Карабахе.

"Стоит задача недопущения кровопролития", - сказал он.

Во время встречи Шойгу также обсудил с коллегой и Пашиняном вопрос развертывания миротворческих постов, организацию мониторинга и гуманитарные задачи. На данный момент уже выставлено 23 поста, а миротворцы контролируют дорогу на Степанакерт.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Азербайджан назвал подпись Путина гарантией необратимости договоренностей по Карабаху.

Так же мы рассказывали, что в Нагорном Карабахе назвали число погибших бойцов.