В компании Twitter заявили, что передадут официальный аккаунт президента США @POTUS избранному президенту Джо Байдену в день инаугурации, даже если Дональд Трамп, который так и не признал итоги выборов, откажется признавать победу демократа.

Об этом заявил один из представителей Twitter в комментарии изданию The New York Post.

"Twitter активно готовится поддержать переход институциональных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года. Как и во время смены президента в 2017 году, этот процесс будет осуществляется в тесном сотрудничестве с Национальным управлением архивов и документации", - сказал он.

Кроме того, другие правительственные аккаунты, среди которых @VP, @FLOTUS, @whitehouse, также будут переданы администрации Байдена. А существующие твиты администрации Трампа будут заархивированы NARA.

Напомним, ранее Twitter и Facebook пометили сообщения Трампа и Байдена за преждевременные заявления об итогах выборов.

Также сообщалось, что Байден и Харрис уже изменили описания своих аккаунтов в Twitter.