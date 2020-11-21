Сегодня, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам по случаю 7-й годовщины начала Евромайдана. Этот день в Украине отмечается как государственный праздник - День достоинства и свободы. В своем обращении Зеленский призвал продолжать "нелегкую стройку" новой страны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Каждый день вместе с вами, не слушая старых политиков, мы должны продолжать нелегкое строительство действительно новой Украины - свободной и достойной. Украина, где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или бывшие заслуги, где достоинство, свобода, равенство, порядочность и честность будут не временными конструкциями, а незыблемыми ценностями", - сказал он.

В то же время Зеленский напомнил, что на протяжении последних нескольких десятилетий в Украине регулярно проходят революции.

"В течение 29 лет независимости Украины состоялся ряд революций: украинцы отстаивали европейский вектор развития, защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, а также достижения достойного уровня жизни и труда граждан. Непобедимым является лишь тот народ, который по-настоящему ценит свободу и достоинство. Мы должны обобщить и переосмыслить нравственный опыт разных поколений украинцев, которые боролись за демократические ценности, права и свободы", - отметил Зеленский.

Кроме того, на Алее Героев Небесной сотни в Киеве сегодня от имени Зеленского был установлен букет цветов к памятному месту, где погибли участники Майдана.

Ранее "Страна" рассказывала, сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы - на седьмую годовщину Евромайдана.

В столице запланирован ряд государственных, а также неофициальных мероприятий.