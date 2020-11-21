За минувшие сутки в Украине новый антирекорд по числу заболевших Covid-19. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской (1 342), Киеве (1 213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Количество заболеваний в регионах на 21 ноября:

г. Киев - 57 807 случаев;





Винницкая область - 15 164 случая;





Волынская область - 21 131 случай;





Днепропетровская область - 27 544 случая;





Донецкая область - 19 685 случаев;





Житомирская область - 25 664 случая;





Закарпатская область - 21 165 случаев;





Запорожская область - 23 035 случаев;





Ивано - Франковская область - 31 305 случаев;





Киевская область - 29 380 случаев;





Кировоградская область - 4 142 случая;





Луганская область - 5 617 случаев;





Львовская область - 40 416 случаев;





Николаевская область - 14 607 случаев;





Одесская область - 36 727 случаев;





Полтавская область - 17 942 случая;





Ровенская область - 27 539 случаев;





Сумская область - 21 833 случая;





Тернопольская область - 25 259 случаев;





Харьковская область - 50 784 случая;





Херсонская область - 8 359 случаев;





Хмельницкая область - 25 820 случаев;





Черкасская область - 17 149 случаев;





Черновицкая область - 30 636 случаев;





Черниговская область - 13 955 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ранее Степанов назвал дату подписания договора о поставке в Украину первой партии вакцины от коронавируса.

Также мы писали, что в Луцке в доме престарелых произошла вспышка коронавируса.