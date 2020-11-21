В Киеве Covid-19 заболели еще 1 213 человек. Фото: "Страна"

За минувшие сутки в Украине новый антирекорд по числу заболевших Covid-19. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской (1 342), Киеве (1 213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Количество заболеваний в регионах на 21 ноября:

  • г. Киев - 57 807 случаев;

  • Винницкая область - 15 164 случая;

  • Волынская область - 21 131 случай;

  • Днепропетровская область - 27 544 случая;

  • Донецкая область - 19 685 случаев;

  • Житомирская область - 25 664 случая;

  • Закарпатская область - 21 165 случаев;

  • Запорожская область - 23 035 случаев;

  • Ивано - Франковская область - 31 305 случаев;

  • Киевская область - 29 380 случаев;

  • Кировоградская область - 4 142 случая;

  • Луганская область - 5 617 случаев;

  • Львовская область - 40 416 случаев;

  • Николаевская область - 14 607 случаев;

  • Одесская область - 36 727 случаев;

  • Полтавская область - 17 942 случая;

  • Ровенская область - 27 539 случаев;

  • Сумская область - 21 833 случая;

  • Тернопольская область - 25 259 случаев;

  • Харьковская область - 50 784 случая;

  • Херсонская область - 8 359 случаев;

  • Хмельницкая область - 25 820 случаев;

  • Черкасская область - 17 149 случаев;

  • Черновицкая область - 30 636 случаев;

  • Черниговская область - 13 955 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика по коронавирусу в регионах Украины на 21 ноября

пост Степанова в Facebook

Напомним, ранее Степанов назвал дату подписания договора о поставке в Украину первой партии вакцины от коронавируса.

Также мы писали, что в Луцке в доме престарелых произошла вспышка коронавируса.

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