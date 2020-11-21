Минздрав показал статистику распространения коронавируса в регионах на 21 ноября
За минувшие сутки в Украине новый антирекорд по числу заболевших Covid-19. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской (1 342), Киеве (1 213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Количество заболеваний в регионах на 21 ноября:
- г. Киев - 57 807 случаев;
- Винницкая область - 15 164 случая;
- Волынская область - 21 131 случай;
- Днепропетровская область - 27 544 случая;
- Донецкая область - 19 685 случаев;
- Житомирская область - 25 664 случая;
- Закарпатская область - 21 165 случаев;
- Запорожская область - 23 035 случаев;
- Ивано - Франковская область - 31 305 случаев;
- Киевская область - 29 380 случаев;
- Кировоградская область - 4 142 случая;
- Луганская область - 5 617 случаев;
- Львовская область - 40 416 случаев;
- Николаевская область - 14 607 случаев;
- Одесская область - 36 727 случаев;
- Полтавская область - 17 942 случая;
- Ровенская область - 27 539 случаев;
- Сумская область - 21 833 случая;
- Тернопольская область - 25 259 случаев;
- Харьковская область - 50 784 случая;
- Херсонская область - 8 359 случаев;
- Хмельницкая область - 25 820 случаев;
- Черкасская область - 17 149 случаев;
- Черновицкая область - 30 636 случаев;
- Черниговская область - 13 955 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, ранее Степанов назвал дату подписания договора о поставке в Украину первой партии вакцины от коронавируса.
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