В ночь на субботу, 21 ноября, в американском городе Ваватос (штат Висконсин) неизвестный открыл стрельбу по людям в торговом центре. Пострадали, по предварительной информации, восемь человек - среди них трое подростков.

Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем" со ссылкой на местную полицию.

"Этой ночью в американском Ваватосе (штат Висконсин) неизвестный мужчина открыл стрельбу в торговом центре. Восемь человек пострадали, среди них трое подростков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что личность стрелка до сих пор не удалось установить. Сейчас виновник стрельбы покинул место происшествия, его разыскивают правоохранители из ФБР.

Напомним, в Мэриленде местный житель выстрелил по двум сторонникам президента США Дональда Трампа, мужчину оперативно задержали полицейские. Злоумышленнику за данное нападение может грозить до 100 лет лишения свободы.