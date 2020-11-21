Государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден одержал победу в штате.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Цифры не лгут. Я считаю, что те данные, которые мы представили сегодня, - верные", - сказал он.

Уточняется, что согласно данным властей штата, Байден опередил Трампа примерно на 12 000 голосов. Такими являются результаты, которые были опубликованы после пересчета голосов.

Если штабу Трампа не удастся оспорить итоги, то это будет первый с 1992 года случай, когда кандидат в президенты от демократов опережает республиканцев в Джорджии.

Вчера мы рассказывали, что в США продолжался пересчет голосов в нескольких штатах после обвинений в фальсификациях, выдвинутых Дональдом Трампом. Один из самых значимых прошел в Джорджии.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп не признает свое поражение на выборах и обещает бороться до конца.