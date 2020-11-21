Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Трухин заявил, что бывший министр финансов Украины Игорь Уманский является алкоголиком и их большой ошибкой.

Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова".

"Начнем говорить правду и объясним, что же случилось на самом деле: об этом знают все коллеги по парламенту, все сотрудники министерства финансов - к сожалению, господин Уманский просто алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом - это правда", - сказал он.

Именно это, по словам Трухина, стало причиной увольнения Уманского с поста министра.

"Поэтому человек не смог совмещать свои пристрастия с тем рабочим местом, куда его поставили", - рассказал он.

Трухин назвал Уманского алкоголиком. Смотреть с 2:35:00. Видео: YouTube/Свобода слова

Напомним, экс-министр финансов Украины Игорь Уманский в интервью "Стране" прокомментировал требования МВФ, после выполнения которых Украина может рассчитывать на новый транш.

Так же мы сообщали, что экс-министр финансов Оксана Маркарова может стать новым послом Украины в США.