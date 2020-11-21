По состоянию на утро субботы 21 ноября, в Украине подтвердились 14 580 новых случаев заражения коронавирусом. И это новый печальный антирекорд.

Напомним, что предыдущий антирекорд был отмечен вчера, 20 ноября, когда за сутки в стране было выявлено 14 575 зараженных.

О новых жертвах Covid-19 сообщает Телеграм-канал "Коронавирус инфо".

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 612 665 человек. Выздоровели за последние 24 часа 77 989 пациентов. Умерло за сутки 216 человек. Госпитализировано 1 761 человек. Среди зараженных 610 детей и 590 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 213 человек), Запорожской области (810), Днепропетровской области (1 342) и Сумской области (961).

Напомним, что министр Степанов назвал дату подписания договора о поставке в Украину первой партии вакцины от коронавируса.

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