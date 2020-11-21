Спустя полтора месяца после заражения коронавирусом президента США Дональда Трампа положительный тест на Covid-19 оказался у его сына Дональда Трампа-младшего.

Об этом сообщает АВС.

Старший сын президента, которому сейчас 42 года, - второй из его детей, у которого оказался положительный результат теста на вирус. В прошлом месяце Covid-19 подхватил 14-летний Бэррон Трамп.

"В начале недели у Дона был положительный результат, и с тех пор он находится на карантине в своем жилище. До сих пор он был полностью бессимптомен, он следует всем медицинским рекомендациям по Covid-19", - сказал представитель Трампа-младшего.

Как писала "Страна", Трамп-старший перенес болезнь довольно легко, выздоровел быстро и даже станцевал перед избирателями.

Также коронавирус перенесла первая леди США Мелания Трамп.