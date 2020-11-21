Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что 7 декабря планируется подписание договора с COVAX о поставке первой партии вакцины от коронавируса в Украину.

Об этом он сказал на ток-шоу "Мир или война" на в эфире телеканала "Интер".

Отмечается, что мировое соглашение COVAX подразумевает выделение определенного количества вакцины для разных стран, в зависимости от населения. Украина получит вакцину бесплатно для 20% населения, то есть, восемь миллионов доз.

"Получать мы будем в следующем году, думаю, что это будет первый квартал. Ну, по крайней мере, или второй. Первое - это инициатива COVAX. У нас подписание документов до 7 декабря. 7 декабря должно быть подписание документов о получении этих вакцин. Мы находимся на стадии подписания с компаниями Moderna, Phizer, AstraZeneca и другими. Наша позиция - со всеми мы должны подписывать соответствующие документы и получать то количество доз, которое будет предоставлено ​​Украине", - рассказал он.

Напомним, "Страна" разбиралась, когда украинцев начнут прививать от ковида, по какой цене и сколько людей смогут охватить.

Как сообщала "Страна", мэрия Парижа планирует с начала января приступить к вакцинации от коронавируса от 30 до 40% жителей города.