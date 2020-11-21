Стали известны результаты испытаний второй по счету после "Спутника V" российской вакцины против коронавируса под названием "ЭпиВакКорона". У всех добровольцев, привитых этим препаратом центра "Вектор", выработались антитела, а клеточный иммунитет сформировался у большинства.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Клинические исследования показали, что антитела были выявлены у 100% добровольцев, иммунизированных вакциной "ЭпиВакКорона". Относительно клеточного иммунного ответа уже отмечено, после вакцинации у большей части добровольцев, привитых вакциной "ЭпиВакКорона", наблюдалась индукция выраженного специфического Т-клеточного иммунного ответа", - сказали в центре "Вектор".

Вместе с тем, добавили в организации, оценить, насколько эффективно вакцина защищает от коронавируса, можно только "при подведении предварительных или окончательных итогов пострегистрационных исследований".

В ходе испытаний серьезных побочных эффектов после вакцинации выявлено не было: лишь шесть добровольцев пожаловались на болезненность в месте укола, которая вскоре прошла.

В "Векторе" также заявили, что до конца года центр выпустит 50 тысяч доз вакцины. К настоящему времени произведено 15 тысяч доз.

"Массовое производство будет начато в 2021 году с привлечением индустриальных партнеров", - уточнили в "Векторе". Объем и темпы производства вакцины "будут определяться, исходя из потребностей в препарате".

Ранее "Страна" рассказывала об успешных результатах первого этапа испытаний вакцины "Вектора".

Мы также сообщали, что Украина не будет пользоваться российской вакциной от коронавируса.